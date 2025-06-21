سفراء خليجيون يبدون قلقهم إزاء سلامة المنشآت النووية القريبة من دولهم

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن سفراء الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربوا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقهم إزاء سلامة المنشآت النووية القريبة من دولهم في ظل الأزمة بين إسرائيل وإيران.



وحذر السفراء غروسي خلال اجتماع في فيينا من "الآثار الخطيرة" لاستهداف المنشآت النووية وأكدوا أن أي استهداف مباشر لها بمثابة "تهديد مباشر للسلامة الإشعاعية".



ويأتي هذا التحذير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الخميس قصفه منشأة بوشهر النووية التي بنتها روسيا، لكنه ذكر لاحقا أن هذا التعليق صدر عن طريق الخطأ. وبوشهر هي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران وتقع على ساحل الخليج.



ولطالما كانت العواقب المحتملة لهجوم على المحطة، وهي تلويث الهواء والماء، مصدر قلق في دول الخليج.