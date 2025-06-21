المبعوث الصيني الى الأمم المتحدة: الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي

أكد المبعوث الصيني الى الأمم المتحدة أن الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي.



ومن منبر الأمم المتحدة في نيويورك، دعا العالم إلى العمل لتحقيق السلام، معلنا دعم الصين الكامل للموقف الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب أمس في اسطنبول الذين دانوا الهجوم الاسرائيلي على إيران لاعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.