وزير الخارجية الإيراني: مؤشرات تؤكد أن واشنطن شريكة في الحرب على طهران منذ انطلاقها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لن تعود الى مسار التفاوض فيما الهجمات الاسرائيلية عليها مستمرة، متحدثا عن مؤشرات لدى إيران تؤكد أن واشنطن شريكة في الحرب على طهران منذ انطلاقها.