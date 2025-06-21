ماكرون: سنسرع المفاوضات بين الأوروبيين وإيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، واتفقا على تسريع المفاوضات بين القوى الأوروبية وإيران بشأن برنامجها النووي.



وكتب ماكرون على إكس: "أطالب إيران بألا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وعليها أن تقدم كل الضمانات اللازمة لضمان سلمية نواياها".



وأضاف: "أنا مقتنع بوجود طريقة لإنهاء الحرب وتجنب مخاطر أكبر".