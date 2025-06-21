الجيش الاسرائيلي يعلن شنّ ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران، في اليوم التاسع للحرب التي بدأتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية.



وقال الجيش في بيان: "تشن طائرات سلاح الجو الحربية في هذه الاثناء غارات تستهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران".