أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في إيران أن 400 شخص على الأقل غالبيتهم مدنيون، قتلوا جراء الضربات التي بدأت إسرائيل شنّها على البلاد في 13 حزيران، وترد عليها الجمهورية الإسلامية بإطلاق صواريخ ومسيّرات.



وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمان بور: "حتى هذا الصباح، حصدت الهجمات الإسرائيلية حياة أكثر من 400 إيراني... وأصابت 3056 آخرين بجروح".