ألمانيا تنقل موظفي سفارتها في طهران موقتا للخارج

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا نقلت موظفي سفارتها في طهران موقتا إلى الخارج نظرا للوضع الراهن الذي يشكل تهديدا.وأكد أن السفارة لا تزال تعمل ويمكن للألمان الموجودين في إيران التواصل معها هاتفيا، موضحا أنها تواصل تقديم المشورة بشأن الخيارات المتاحة لمغادرة إيران برا.