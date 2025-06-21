زيلينكسي: شركات تشيكية وألمانية ما زالت تزود الصناعة العسكرية الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شركات غربية، من بينها مجموعات ألمانية وتشيكية، ما زالت تزوّد قطاع الصناعة العسكرية الروسي، داعيا إلى فرض عقوبات على هذه الكيانات.



وقال الرئيس الأوكراني خلال إحاطة إعلامية الجمعة حظر نشر مضمونها حتى السبت: "الاتحاد الروسي يتلقّى أدوات من بلدان عدّة يستخدمها لصنع أسلحة".



وأشار إلى أن 15 شركة منها تايوانية و13 ألمانية و8 تشيكية و6 كورية جنوبية و3 يابانية و3 هندية.



وأشار الى أن "إحدى الشركات توفّر أيضا عددا قليلا من المكوّنات الآتية من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن في حوزته قائمة بأسماء هذه المجموعات.



وقال زيلينكسي: "نقلنا كلّ هذه المعلومات إلى كل الأطراف المعنية، من شركائنا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ونحثّ الجميع على فرض عقوبات على هذه الشركات".