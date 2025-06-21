وفاة 8 أشخاص على الأقل في حادث سقوط منطاد في البرازيل

أعلن حاكم ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية في منشور على منصة إكس، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث سقوط منطاد بالولاية كان على متنه 22 شخصا تقريبا.