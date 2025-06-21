مسيّرة أطلقتها إيران تصيب مبنى في شمال إسرائيل

أفاد الاسعاف الاسرائيلي بأن مسيّرة أصابت مبنى في شمال إسرائيل، في منطقة بيسان (بيت شان بالعبرية)، من دون الابلاغ عن وقوع إصابات.



وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس فجوة كبيرة في واجهة مبنى تحول لونها الى الأسود نتيجة انفجار في الطابق الأرضي.



وأفاد جهاز الاسعاف "نجمة داود الحمراء" بأن "طائرة مسيّرة أصابت مبنى سكنيا من طبقتين في شمال إسرائيل"، مشيرا الى أن طواقمه لم تعثر على أي ضحايا في الموقع.