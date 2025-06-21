الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد في موقع أصفهان النووي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، "أصيبت" بعد ضربات إسرائيلية جديدة طاولت موقع أصفهان النووي في وسط إيران.



وقال المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي في بيان: "نعرف جيدا هذه المنشأة. لم يكن هناك مواد نووية، ولن تكون للهجوم تاليا أي تداعيات على صعيد الإشعاعات" في محيطه.