الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأميركية إذا شاركت واشنطن في هجمات على إيران

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى الريع في بيان بثه التلفزيون اليوم السبت أن الجماعة ستستهدف السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات إسرائيلية على إيران.



وقالت المتحدث: "في حال تورط الأميركي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة ستستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر".



واتفقت الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في أيار على وقف لإطلاق النار لا يستهدف بموجبه أي من الطرفين الآخر.