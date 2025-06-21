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إسرائيل: إيران حاولت مهاجمة إسرائيليين في قبرص

أخبار دولية
2025-06-21 | 12:36
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إسرائيل: إيران حاولت مهاجمة إسرائيليين في قبرص
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إسرائيل: إيران حاولت مهاجمة إسرائيليين في قبرص

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحرس الثوري الإيراني بمحاولة مهاجمة مواطنين إسرائيليين في قبرص.

وفي منشور على منصة إكس، قال ساعر إن الهجوم أُحبط "بفضل جهود السلطات الأمنية القبرصية بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية".

ولم يذكر ساعر أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم.

ولم تصدر إيران أي تعليق حتى الآن.
 

أخبار دولية

إسرائيل

إيران

الحرس الثوري

قبرص

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