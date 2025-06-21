الرئيس الإيراني: لا نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن توقف أنشطتها النووية "تحت أي ظرف"، في ظل الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل.



ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن بزشكيان قوله في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحن مستعدون للمناقشة والتعاون لبناء الثقة في مجال الأنشطة النووية السلمية، ومع ذلك، لا نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف".

وتوعّد الرئيس الإيراني بأنّ رد بلاده على "العدوان" الإسرائيلي المتواصل سيكون "أكثر تدميرا".