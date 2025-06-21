مقتل خمسة عسكريين في هجوم إسرائيلي على غرب إيران

قتل خمسة عسكريين إيرانيين على الأقل وأصيب تسعة آخرون في هجوم إسرائيلي في غرب إيران، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.



ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول محلي أن "خمسة ضباط في الجيش قتلوا وأصيب تسعة آخرون في الهجوم الذي شنه النظام الإسرائيلي اليوم السبت على مدينة سومار" في محافظة كرمانشاه في غرب البلاد.