الخارجية الأميركية بدأت في تسيير رحلات مغادرة من إسرائيل

أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت اليوم رحلات للمساعدة على مغادرة إسرائيل في خضم صراعها مع إيران.



وحث هاكابي المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين بصورة قانونية في إسرائيل والضفة الغربية من الراغبين في الحصول على مساعدة الحكومة في المغادرة على ملء استمارة على موقع الوزارة على الإنترنت.