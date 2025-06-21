اغتيال الحارس الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله في ضربة إسرائيلية على إيران

اغتيل الحارس الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت في ضربة اسرائيلية على إيران قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد مسؤول في الحزب وكالة فرانس برس.



ولقب حسين خليل بـ"أبو علي"، وكان يعرف بكونه "درع" نصرالله الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 ايلول.



وفي العراق، أكد ضابط في جهاز حرس الحدود لفرانس برس اغتيال خليل وعنصر عراقي في فصيل "كتائب سيد الشهداء" العراقي "في ضربة لمسيرة إسرائيلية" بعد دخولهما إيران.