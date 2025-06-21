زلزال بقوة 5.4 درجات يهز منطقة بالقرب من ساحل الإكوادور

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بقوة 5.4 درجة هز منطقة بالقرب من ساحل الإكوادور اليوم السبت.وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.