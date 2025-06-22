عقب الهجمات الأميركية... إيران تؤكد عدم وجود علامات على تلوث إشعاعي

أكدت السلطات الإيرانية أنه لا توجد "علامات تلوث" إشعاعي بعد الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في مناطق عدة من البلاد.



وقال المركز الوطني لنظام السلامة النووية الذي يعمل تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه "لم يتم تسجيل أي علامات على تلوث... لذلك لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع".

