إسرائيل تغلق مجالها الجوي بعد الهجوم الأميركي على إيران

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية صباح الأحد، إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى إشعار آخر "بسبب آخر التطورات" عقب القصف الأميركي الليلي على إيران.



وقالت سلطة المطارات في بيان: "المجال الجوي لإسرائيل مغلق أمام هبوط وإقلاع الطائرات بسبب آخر التطورات"، مشيرة الى أن المعابر البرية مع مصر والأردن تعمل بشكل طبيعي.