ترامب: على إيران أن تصنع السلام الآن وإلا "سنلاحق" أهدافا أخرى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران يجب أن تصنع السلام الآن وإلا "سنلاحق" أهدافا أخرى في إيران، بعد ضربات أميركية قال إنها "دمرت" مواقع نووية إيرانية.



وقال ترامب في كلمة بثها التلفزيون من البيت الأبيض: "إما أن يكون هناك سلام أو مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية".