نتنياهو يشكر ترامب: قراركم الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية سيغيّر التاريخ

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هجوم الولايات المتحدة "الجريء" على مواقع نووية إيرانية، قائلا إنه يُمثل "منعطفا تاريخيا" قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام.



وقال نتنياهو في رسالة عبر الفيديو موجهة لترامب باللغة الإنكليزية: "أشكركم، وشعب إسرائيل يشكركم"، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت بنجاح ضربات ضد ثلاث مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني: منشآت فوردو وأصفهان ونطنز.



وأضاف نتنياهو: "إن قراركم الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بالقوة الهائلة والعادلة للولايات المتحدة سيغيّر التاريخ".



وأطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 حزيران، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن برنامجها النووي شارف "نقطة اللاعودة".



وأكد نتنياهو أن إسرائيل حقّقت في هذا الهجوم أعمالا "استثنائية حقا"، لكنه رأى أن "في العملية التي جرت الليلة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أثبتت الولايات المتحدة ألا نظير لها وفعلت ما لم تستطع أي دولة أخرى في العالم فعله".



واعتبر نتنياهو أن الرئيس الأميركي يفرض بذلك "منعطفا تاريخيا من شأنه أن يُسهم في قيادة الشرق الأوسط وما بعده إلى مستقبل من الرخاء والسلام".



وقال: "الرئيس ترامب وأنا نقول في كثير من الأحيان: السلام من خلال القوة"، مضيفا: "أولا تأتي القوة، ثم يأتي السلام". واعتبر أن "في هذه الليلة، تحرك الرئيس ترامب والولايات المتحدة بقوة كبيرة".