ترامب ونتنياهو تحدثا بعد الهجمات الأميركية على إيران

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن شن الجيش الأميركي ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية، وفق ما أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة "أعطت إسرائيل إشعارا مسبقا قبل الضربات" على إيران.