غوتيريش: الضربات الأميركية على إيران "تصعيد خطير"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه جراء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية، ووصفها بأنها "تصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية".



وقال غوتيريش في بيان: "في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى"، مضيفا:"لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام".