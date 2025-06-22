إيران تعلن إعدام شخص مدان بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام رجل مدان بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.



وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن "مجيد مسيبي... أُعدم شنقا هذا الصباح بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة، وبعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه".



واعتقلت السلطات الإيرانية أشخاصا عدة يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل منذ بدء إسرائيل هجومها على الجمهورية الإسلامية في 13 حزيران.