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بعد الضربات الأميركية... إيران تطلق دفعتين من الصواريخ بإتجاه إسرائيل

أخبار دولية
2025-06-22 | 01:58
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بعد الضربات الأميركية... إيران تطلق دفعتين من الصواريخ بإتجاه إسرائيل
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بعد الضربات الأميركية... إيران تطلق دفعتين من الصواريخ بإتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق إيران دفعتين من الصواريخ على إسرائيل صباح الأحد، بعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة ضربات لثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.
     
وأُطلقت صفارات الانذار في تل أبيب والقدس وسُمع دوي انفجارات قوية، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، بعد إعلان الجيش رصد إطلاق دفعة من الصواريخ في عاشر أيام الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.
     
وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان قرابة الساعة 07,30 (04,30 ت غ): "قبل وقت وجيز، رصد الجيش إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد"، داعية السكان الى الاحتماء في الأماكن المحصنة والملاجئ. وأطلقت الصفارات في شمال إسرائيل ووسطها، بحسب الجبهة.
     
وأصدرت الجبهة الداخلية بيانا مشابها قرابة الساعة 08,10 (05,10 ت غ).

أخبار دولية

إيران

الصواريخ

إسرائيل

الضربات الأميركية

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