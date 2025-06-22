الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا بلاغ عن أي "ارتفاع في مستوى الاشعاعات" بعد الضربات الأميركية على إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم رصد أي زيادة في مستوى الإشعاعات بعد الضربات الأميركية على منشآت نووية رئيسية في إيران.



وقالت في بيان: "عقب الهجمات على ثلاثة مواقع نووية في إيران... تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج المواقع حتى الآن".



ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات "دمّرت بشكل تام وكامل" ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران هي فوردو وأصفهان ونطنز.