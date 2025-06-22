إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع أخرى في الضربات الصاروخية على إسرائيل

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مواقع عدة في إسرائيل من بينها مطار بن غوريون وذلك بعد ضربات أميركية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.



ونقلت وكالة فارس عن بيان عسكري: "بدأت الموجة العشرون من عملية الوعد الصادق 3 باستخدام مزيج من الصواريخ بعيدة المدى العاملة بالوقود السائل والصلب ذات الرؤوس الحربية المدمرة". وذكرت أن الأهداف شملت المطار القريب من تل أبيب و"مركز أبحاث بيولوجيا" وقواعد لوجستية ومراكز قيادة وسيطرة.