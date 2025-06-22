نتنياهو: وعدت بتدمير منشآت إيران النووية وتم الوفاء بالوعد

اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإسرائيليين أنه وفى بوعده بتدمير البرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى أن الهجوم الأميركي الذي شُنّ فجرا على إيران نُفّذ "بالتنسيق الكامل" مع بلاده.



وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "قبل فترة وجيزة، وبالتنسيق التام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالتنسيق العملياتي الكامل بين القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي، هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان".



وأضاف: "تذكرون أنني منذ بداية الحرب مع إيران، وعدتكم بتدمير المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا أنه "تم الوفاء بهذا الوعد".