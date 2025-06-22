حماس تدين "العدوان الإجرامي" الأميركي على إيران

دانت حركة حماس الفلسطينية قصف طائرات أميركية منشآت نووية إيرانية رئيسية، ووصفته بأنه "عدوان إجرامي".



وقالت حماس في بيان نشرته على تطبيق "تليغرام": "ندين هذا العدوان الإجرامي ونعتبره نموذجا صارخا لسياسة فرض الهيمنة عبر منطق القوة وعدوانا يقوم على قانون الغاب يتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية"، منددة بهذا "التصعيد الخطير".