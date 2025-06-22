إيران تؤكد ألا خطر على السكان جراء الهجوم الأميركي على منشأة فوردو النووية

أكدت السلطات الإيرانية عدم وجود "أي خطر" على سكان مدينة قم في جنوب طهران عقب الهجوم الأميركي على منشأة فوردو النووية المبنية داخل جبل والقريبة من المدينة.



وقالت هيئة إدارة الأزمات في المحافظة في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا): "لا يوجد أي خطر على سكان قم والمناطق المحيطة بها" حول منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.