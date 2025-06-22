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السعودية: لم يتم رصد أي إشعاع بعد هجوم أميركي على منشآت إيران النووية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية على موقع إكس، أنه لم يتم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج نتيجة الاستهدافات العسكرية الأميركية لمرافق إيران النووية.