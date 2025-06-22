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الرئيس الاسرائيلي يطالب بـ"الافراج العاجل" عن الرهائن المحتجزين في غزة

أخبار دولية
2025-06-22 | 03:04
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الرئيس الاسرائيلي يطالب بـ&quot;الافراج العاجل&quot; عن الرهائن المحتجزين في غزة
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الرئيس الاسرائيلي يطالب بـ"الافراج العاجل" عن الرهائن المحتجزين في غزة

طالب الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ بـ"الافراج العاجل" عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في العام 2023، وذلك بعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة ضربات الى منشآت نووية إيرانية.
     
وكتب هرتسوغ في منشور على منصة إكس: "هذه الخطوة الشجاعة تخدم أمن وسلامة العالم الحر أجمع. آمل في أن تقود الى مستقبل أفضل للشرق الأوسط، وتساعد في الدفع قدما بالافراج العاجل عن رهائننا المحتجزين في غزة".

أخبار دولية

اسحق هرتسوغ

الرهائن

غزة

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