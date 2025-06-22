الجيش الإسرائيلي يعلن شنّ غارات جديدة في غرب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات جديدة على أهداف عسكرية منها منصات لإطلاق صواريخ في غرب إيران، بعد ساعات من مهاجمة الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.



وأفاد الجيش في بيان بأن سلاح الجو بدأ بشنّ "غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب إيران"، مشيرا الى أنها تشمل "منصات صاروخية جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، الى جانب جنود في القوات المسلحة الإيرانية". وأكد "استهداف منصات استخدمت لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية قبل قليل".