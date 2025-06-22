السعودية تعرب عن "قلق بالغ" بعد الضربات الأميركية على إيران

أعربت السعودية عن "قلق بالغ" حيال الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، داعية الى التوصل الى "حل سياسي" للأزمة الراهنة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة "تتابع... بقلق بالغ تطورات الاحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية".



واذ جددت "إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة" طهران، دعت "الى ضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".



وحضت المجتمع الدولي على "مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".