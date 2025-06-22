تقليص إضافي لبعثة واشنطن في العراق بسبب "التوترات الإقليمية"

خفّضت بعثة واشنطن في العراق عدد أفرادها بشكل إضافي مع مغادرة موظفين جُدد السبت والأحد في ظلّ "تصاعد التوترات الإقليمية"، بحسب ما قال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بعد ساعات من توجيه واشنطن ضربات لمنشآت نووية في إيران.



وكانت البعثة بدأت الأسبوع الماضي "إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية"، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.



وأكّد أن عمليات الإجلاء الإضافية "تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 حزيران" عشية بدء إسرائيل هجومها على إيران.



وأكد أن السفارة والقنصلية الأميركيتين تواصلان العمل.