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رئيس الوزراء البريطاني يدعو إيران الى العودة الى طاولة المفاوضات

أخبار دولية
2025-06-22 | 04:09
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رئيس الوزراء البريطاني يدعو إيران الى العودة الى طاولة المفاوضات
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رئيس الوزراء البريطاني يدعو إيران الى العودة الى طاولة المفاوضات

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إيران "الى العودة إلى طاولة المفاوضات" بشأن برنامجها النووي، وذلك بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية.
     
وقال ستارمر على إكس: "لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لخفض هذا التهديد"، مشددا على أن "استقرار المنطقة أولوية". 

وقال: "ندعو إيران الى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة".

أخبار دولية

كير ستارمر

إيران

المفاوضات

سلاح نووي

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