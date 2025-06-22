قطر: التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة سيقود إلى تداعيات كارثية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية على إكس، أن التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة حاليا "سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي".



وأعربت الوزارة عن أسفها "للتدهور الذي بلغته الأمور" بعد القصف الأميركي على المواقع النووية الإيرانية.