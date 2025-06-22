وزير بريطاني: تم إخطارنا مسبقا بالهجمات الأميركية على إيران

أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن بلاده لم تشارك في الهجمات الأميركية على إيران، ولم تتلق طلبا لاستخدام قاعدتها في دييغو غارسيا، لكنها أُبلغت مسبقا بشأن الهجوم.



وقال رينولدز لشبكة سكاي نيوز إن رئيس الوزراء كير ستارمر يجرى محادثات مع حلفاء اليوم.