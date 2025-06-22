كايا كالاس: يجب ألا يُسمح لإيران بتطوير سلاح نووي... وللعودة إلى طاولة المفاوضات

حثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس كل الأطراف على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.وقالت كالاس في منشور على منصة إكس: "يجب ألا يُسمح لإيران بتطوير سلاح نووي".وأضافت: "أحث كل الأطراف على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد"، مشيرة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع غدا الاثنين.