الحوثيون يعتبرون الضربات الأميركية "إعلان حرب" على الشعب الإيراني

دان الحوثيون في اليمن الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية، معتبرين أنها "إعلان حرب" على الشعب الإيراني.



وقالت حكومة التغيير والبناء التابعة للحوثيين في بيان إن "عدوان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطائشة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، إعلان حرب سافر على الشعب الإيراني الشقيق"، مؤكدة الالتزام "بإعلان القوات المسلحة استعدادها لاستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر".