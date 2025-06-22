الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات ثلاث رهائن محتجزين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة رفات ثلاث رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.



وقال الجيش في بيان: "في عملية خاصة... تم أمس استعادة رفات الرهائن عوفرا كيدار، يوناتان سامرانو، والرقيب الأول شاي ليفينسون من قطاع غزة".