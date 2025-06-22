زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب: الهجوم الأميركي على إيران "يهدد بتورط الولايات المتحدة" في الحرب

انتقد كبير الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، الرئيس دونالد ترامب بسبب الضربات الجوية الأميركية على إيران، متهما إياه بدفع البلاد نحو الحرب.وقال عضو الكونغرس حكيم جيفريز في بيان: "لقد ضلل الرئيس ترامب البلاد بشأن نواياه، ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، ما يهدد بتورط الولايات المتحدة في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط".