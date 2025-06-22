إيران: الولايات المتحدة لن تتوانى عن "انتهاك القانون او ارتكاب جريمة" لدعم إسرائيل

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الى منشآت إيران النووية تظهر أن واشنطن لن تتوانى عن "انتهاك القانون او ارتكاب جريمة" لدعم حليفتها إسرائيل التي بدأت الأسبوع الماضي هجوما واسعا على الجمهورية الإسلامية.



وجاء في بيان للخارجية: "لقد أصبح الآن واضحا للجميع أن الدولة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لا تلتزم بأي قواعد أو أخلاقيات ولن تمتنع عن أي انتهاك للقانون أو ارتكاب جريمة من أجل خدمة مصالح كيان إبادة جماعية واحتلال".