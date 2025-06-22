مسؤول إيراني لرويترز: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيغلق الباب أمام التفاوض

أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز أن أي تحرك لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "سيغلق الباب" أمام أي اتفاق أو مفاوضات، وسيستتبع "برد بلا حدود".



وقال المسؤول: "بالنسبة لإيران، سيعتبر مثل هذا العمل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وسيؤدي إلى رد بلا حدود أو قيود".