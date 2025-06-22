مصر تدين "التصعيد" في إيران وتحذر من "عواقب خطيرة" على المنطقة

دانت مصر "التصعيد المتسارع" في إيران، محذرة من "عواقب خطيرة" على الأمن في المنطقة والعالم، وذلك عقب ضربات أميركية على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الأحد.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر تعرب عن "قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمي والدولي".



وحذرت من "مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر"، مشددة على أن "الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة".