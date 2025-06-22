وزير الخارجية الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"نسف الدبلوماسية"

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بـ"نسف الدبلوماسية" عبر شنّها ضربات على ثلاث منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.



وقال عراقجي في منشور على منصة إكس: "الأسبوع الماضي كنا نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة عندما قررت إسرائيل نسف تلك الدبلوماسية. هذا الأسبوع، أجرينا مباحثات مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي عندما قررت الولايات المتحدة أن تنسف تلك الدبلوماسية".

وأضاف تعقيبا على دعوات غربية لإيران للعودة الى طاولة التفاوض: "كيف يمكن لإيران أن تعود الى شيء لم تتركه قط، ناهيك عن نسفه؟".