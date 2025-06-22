ميدفيديف: ترامب الذي جاء رئيسا صانعا للسلام بدأ حربا أميركية جديدة

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ حربا أميركية جديدة بمهاجمة إيران.



وأعلن ترامب في وقت متأخر من أمس السبت أن القوات الأميركية قصفت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران، وحذر طهران من أنها ستواجه المزيد من الهجمات المدمرة إذا لم توافق على السلام.



وكتب ميدفيديف على قناته على تيليغرام: "ترامب، الذي جاء رئيسا صانعا للسلام، بدأ حربا أميركية جديدة".