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الكويت: إعداد ملاجئ في مجمع الوزارات بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية

أخبار دولية
2025-06-22 | 05:57
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الكويت: إعداد ملاجئ في مجمع الوزارات بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية
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الكويت: إعداد ملاجئ في مجمع الوزارات بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية

أعلنت وزارة المالية الكويتية أنها أعدت ملاجئ في مجمع الوزارات بالبلاد عقب القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت الوزارة في بيان على منصة إكس، أن الملاجئ تتسع لنحو 900 شخص.

وللولايات المتحدة وجود عسكري في منطقة الخليج، حيث أن لها قواعد في العراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات.

أخبار دولية

الكويت

ملاجئ

القصف الأميركي

المنشآت النووية الإيرانية

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