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الحرس الثوري الإيراني: على المعتدين أن يتوقعوا ردودا تجعلهم يندمون

أخبار دولية
2025-06-22 | 06:11
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الحرس الثوري الإيراني: على المعتدين أن يتوقعوا ردودا تجعلهم يندمون
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الحرس الثوري الإيراني: على المعتدين أن يتوقعوا ردودا تجعلهم يندمون

حذّر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من "ردود تجعلها تندم"، عقب الضربات الأميركية على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.
     
وقال الحرس في بيان: "عدوان اليوم من النظام الإرهابي الأميركي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، إلى استخدام خيارات خارجة عن فهم وحسابات الجبهة المعتدية"، مؤكدا أنه "يجب على المعتدين على هذه الأرض أن يتوقعوا ردودا تجعلهم يندمون".
 

أخبار دولية

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

منشآت نووية

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